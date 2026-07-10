Galatasaray İlkokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. sınıf öğrenci kabul sürecine ilişkin kura takvimi açıklandı. Galatasaray İlkokulu'na kayıt hakkı kazanacak 50 öğrenci, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Galatasaray ilkokulu 2026 kurası ne zaman? Kura takvimi açıklandı

Galatasaray ilkokulu 2026 kura sürecinin ayrıntıları belli oldu. Kura çekilişi, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00'de; noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkililerinin katılımıyla piyango yöntemiyle gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda yedek liste oluşturulmayacak ve yalnızca 50 aday öğrenci belirlenecek. Kura sonuçları ise aynı gün Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nin resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

GALATASARAY İLKOKULU KURA BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kura sürecine katılmak isteyen velilerin, kayıt işlemleri öncesinde online randevu almaları gerekiyor. Randevu sistemi 2 Temmuz 2026 saat 09.00 itibariyle başladı, 21 Temmuz 2026 saat 15.00'e kadar erişime açık olacak.

Galatasaray ilkokulu 2026 kurası ne zaman? Kura takvimi açıklandı

Okul yönetimi, kayıt işlemleri için Galatasaray Lisesi'ne gelmeden önce mutlaka randevu alınması gerektiğini hatırlatırken, başvuru şartları ve istenen belgelerin duyuru metninden ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.



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