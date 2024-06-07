Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Arnautovic'in futbol istatistikleri

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 09:20 - Güncelleme:

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Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray'ın başarılı oyuncularından biri olan Icardi'nin gideceğinin iddia edilmesinin ardından yalanlandı ve yedeklemek amacıyla İnter’in oyuncusu Marko Arnautovic ile ilgilenildiği ortaya çıktı. Taraftarların gündeminde ise hangi takımda, hangi mevkii oynuyor sorusu yer alırken başarıları ve istatistikleri araştırılıyor.