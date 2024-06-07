Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Arnautovic'in futbol istatistikleri
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray'ın başarılı oyuncularından biri olan Icardi'nin gideceğinin iddia edilmesinin ardından yalanlandı ve yedeklemek amacıyla İnter’in oyuncusu Marko Arnautovic ile ilgilenildiği ortaya çıktı. Taraftarların gündeminde ise hangi takımda, hangi mevkii oynuyor sorusu yer alırken başarıları ve istatistikleri araştırılıyor.
Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın da Arnautovic ile ilgilendiği bilinirken sarı kırmızılı ekibin de listesinde yer aldığı biliniyor. Taraftarların yakından takip ettiği transfer haberlerinin ardından Marko Arnautovic nereli, Galatasaray'a gelecek mi gibi sorular araştırıldı.
İtalyan basınından Tuttosport'a göre Icardi'nin yedeği olması adına Arnautovic ile ilgilendiği iddiası ortaya atıldı. Erden Timur’un görevden ayrılmasının ardından Icardi'nin takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların çıkmasıyla beraber gidecek mi merak edilmişti. Ayrılma iddialarının yalanlanmasının ardından yedeklemek için listede yer alan Arnautovic gündeme geldi.
İnter’de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenilirken, West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda oynadı.
MARKO ARNAUTOVİC KİMDİR?
19 Nisan 1989 tarihinde Viyana Avusturya'da dünyaya geldi. Kanat ve forvet mevkiinde oynayan isim Serie A takımlarından Inter'de forma giyiyor. Inter'de sözleşme bitiş tarihi 30 Haz 2025.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Forma giydiği takımlar arasında Inter, Bologna, SH SIPG, West Ham, Stoke, Bremen, Twente, Floridsdorfer AC, FK Austria Wien yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi