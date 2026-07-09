Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve vatandaşların heyecanla beklediği "Bahçelievler ve Müstakil Evler" projesinde başvuru süreci 8 Temmuz 2026 tarihi itibariyle başladı. Bahçeli evlerin bir yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Peki, GBB başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve vatandaşları doğayla iç içe bir yaşamla buluşturmayı hedefleyen Gazi Konut Bahçelievler Projesi için başvuru süreci başladı. Başvurular 20 Temmuz'a kadar Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimleri, Gazi Konut Başvuru Ofisi ve çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

GBB ONLİNE BAŞVURU

Bahçelievler Projesi için online başvurular Gazi Konut’un resmi internet sitesi olan https://gbbkonut.com.tr/ üzerinden yapılabiliyor. Başvurular 20 Temmuz’a kadar devam edecek. İlk etap için kura çekimi ise temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek.

Müstakil evler için başvurular ağustos ayının ilk haftasında, orta ölçekli müstakil evler için ise eylül ayının ilk haftasında alınacak. Kesin tarihler ve detaylı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Gazi Konut Bahçelievler Projesinin başvuru süreci başladı! GBB başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?

PROJELERİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Proje kapsamında üç farklı yaşam modeli tasarlandı.

Bahçelievler Projesi’nde tek katlı, 30 metrekare büyüklüğündeki konutlar ile yaklaşık 70 metrekarelik özel bahçeler yer alacak. Küçük ancak işlevsel olarak tasarlanan yaşam alanlarında çocuklar doğayla iç içe büyürken aileler kendi sebze ve meyvelerini yetiştirme imkânı bulacak. Konutlarda salon, mutfak ve banyo bulunurken, dört mevsim yaşam konforu sunulacak.

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan müstakil evler ise Gaziantep’in köklü aile kültürünü geleceğe taşıyacak yeni bir yerleşim modeli olarak planlandı. Osmanlı mahalle kültüründen ilham alınarak hazırlanan projede her blokta iki bağımsız daire yer alacak. Aynı girişe sahip iki katlı yapılarda aile bağlarının güçlenmesi hedeflenirken bireylerin mahremiyeti de korunacak. Yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde ve 2+1 olarak planlanan daireler, birlikte değerlendirildiğinde geniş aile yapısına uygun, kuşaklar arası dayanışmayı destekleyen ekonomik bir yaşam modeli sunacak. Her yapının arka bölümünde yaklaşık 50 metrekarelik özel bahçe bulunacak.

Orta ölçekli müstakil evler ise yaklaşık 100 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı olarak inşa edilecek. Alt katta ortak yaşam alanları, üst katta ise yatak odaları yer alacak. Her konutun kendine ait otoparkı ve yaklaşık 70 metrekarelik bahçesi bulunacak.

BAHÇELİEVLER PROJESİ’NDE FİYAT VE ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

Bahçelievler Projesi etaplar hâlinde hayata geçirilecek. Toplam 20 bin bahçeli evin yapılmasının planlandığı projede, şehit aileleri, gaziler ve emekliler için satış fiyatı 590 bin TL olarak belirlendi. Bu gruptaki vatandaşlar yüzde 25 peşinat ödeyecek, kalan tutarı ise aylık 9 bin TL taksitlerle ödeyebilecek.



Diğer vatandaşlar için konut satış fiyatı 690 bin TL olarak açıklandı. Bu grupta yüzde 50 peşinat alınacak, kalan tutar ise aylık 19 bin TL taksitlerle ödenecek.

Bahçeli evlerin bir yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

Müstakil evler ile orta ölçekli müstakil evlerin fiyatları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Bahçelievler ve müstakil evler Suboğazı bölgesinde, orta ölçekli müstakil evler ise Körkün bölgesinde inşa edilecek.

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