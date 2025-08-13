Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştı

Gaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştı

Güncelleme:
Gaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep&#039;te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştı
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), kent genelinde gerçekleşen su kesintileri hakkında bilgi verdi. Peki, Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? İşte, Gaziantep su kesintisi sorgulama...

Gaziantep su kesintisi listesi GASKİ tarafından paylaşıldı. GASKİ su kesinti listesine göre, Gaziantep'in bazı ilçe ve mahallelerde planlı bakım, onarım veya arıza nedeniyle su kesintileri yaşanacaktır. Böylelikle "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi.  

Gaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştı - 1. Resim

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Gaziantep'te şu an için güncel bir su kesintisi yoktur. 3 Ağustos 202 tarihinde Mizmilli Pompa İstasyonu'da gerçekleşen enerji dalgalanması sebebiyle 18 mahallede zorunlu su kesintisi gerçekleşmiştir.

Son olarak Gaziantep su kesintisine ilişkin GASKİ tarafından şu açıklama yapıldı;

"Mizmilli Pompa İstasyonumuzda meydana gelen enerji dalgalanması sonucu motor arızası oluşmuştur. Bu nedenle, 03 Ağustos 2025 Pazar günü 11.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıdaki mahallelerimizde zorunlu su kesintisi uygulanacaktır:

📍 75. Yıl, Ağaçlı Boyno, Akkent, Aktoprak, Bülbülzade, Büyükpınar, Boyno Çamlarkent, Erikli, Ertuğrulgazi, Güneş, İbni Sina, Karpuzkaya, Nesimi, Sam, Sefaşehir, Ülkerli, Yeşilce ve Yığınlı Mahalleleri

Ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."

 

Gaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştı - 2. Resim

Gaziantep'in hangi ilçe, mahalle ya da sokağında sular kesileceğiyle ilgili detaylara kesinti listesi üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz. Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi
