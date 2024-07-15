Gaziantep’te bugün 17.00 ile 24.00 aralığında toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gaziantep''te toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek mi merak edilirken beklenen duyuru geldi.

Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar 15 Temmuz bugün otobüs, tramvay ve GAZİRAY ücretsiz mi araştırıyordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yayımladığı duyuru ile bugün Gaziantep Belediyesine bağlı olan toplu taşıma araçlarının bedava olduğunu açıkladı.

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre bugün 17.00 ile 24.00 saatleri aralığında ulaşım ücretsiz olacak. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu özel günde, vatandaşların etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları, GAZİRAY ve tramvaylar 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanarak, düzenlenecek etkinliklere rahatça katılabilecek. Bu uygulama, şehirdeki ulaşımı rahatlatmayı ve etkinliklere katılımı artırmayı hedefliyor."

GAZİRAY BUGÜN BEDAVA MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle GAZİRAY ve tramvaylar 17.00 ile 24.00 aralığında ücretsiz olacak.

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