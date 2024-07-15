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Haberler > Haberler > Gaziantep’te bugün 17.00 ile 24.00 aralığında toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek

Gaziantep’te bugün 17.00 ile 24.00 aralığında toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziantep’te bugün 17.00 ile 24.00 aralığında toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gününün resmi tatil olması sebebiyle ülkemizde birçok anma törenleri gerçekleştirilirken vatandaşlar Gaziantep'te otobüsler bugün ücretsiz mi merak ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sevindiren haberi verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gaziantep''te toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek mi merak edilirken beklenen duyuru geldi.

Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar 15 Temmuz bugün otobüs, tramvay ve GAZİRAY ücretsiz mi araştırıyordu.

BUGÜN 15 TEMMUZ GAZİANTEP OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yayımladığı duyuru ile bugün Gaziantep Belediyesine bağlı olan toplu taşıma araçlarının bedava olduğunu açıkladı.

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre bugün 17.00 ile 24.00 saatleri aralığında ulaşım ücretsiz olacak. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu özel günde, vatandaşların etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları, GAZİRAY ve tramvaylar 17.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanarak, düzenlenecek etkinliklere rahatça katılabilecek. Bu uygulama, şehirdeki ulaşımı rahatlatmayı ve etkinliklere katılımı artırmayı hedefliyor."

Gaziantep’te bugün 17.00 ile 24.00 aralığında toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek - 1. Resim

GAZİRAY BUGÜN BEDAVA MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle GAZİRAY ve tramvaylar 17.00 ile 24.00 aralığında ücretsiz olacak.

X hesabından da paylaşıldı.

Gaziantep’te bugün 17.00 ile 24.00 aralığında toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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