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Geçen sene (2023) YKS tercihleri 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona ermişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Geçen sene (2023) YKS tercihleri 27 Temmuz&#039;da başlayıp 8 Ağustos&#039;ta sona ermişti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Temmuz sabahı erişime açılan sınav sonuçlarının ardından tercihler ne zaman başlayacak ve bitecek merak konusu oldu. YKS sınavına giren milyonlarca aday heyecanla 2024 tercih dönemini bekliyor. Geçen sene tercihlerin yapıldığı tarih aralığı 27 Temmuz - 8 Ağustos olmuştu.

Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınava giren adaylar aldıkları puanlara erişirken 2024 tercih robotu ve kılavuzunu bekliyor.

Kılavuzda yer alan taban puanlara göre tercih yapacak olan öğrenciler tercih döneminin başlayacağı tarihi araştırırken 2023 yılındaki dönemi araştırdı.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

2024 yılı kılavuzu henüz yayınlanmazken tercih dönemine dair tarihler de paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 27 Temmuz'da başlayan tercih döneminin bu sene de benzer bir tarihte başlaması tahmin ediliyor.

ÖSYM tarafından resmi bir bilgilendirme gelmesi halinde haberimizden tarihlere ulaşabilirsiniz.

Geçen sene (2023) YKS tercihleri 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona ermişti - 1. Resim

GEÇEN SENE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMANDI 2023?

2023 yılında sınav sonuçlarının ardından tercihler 27 Temmuz'da başlarken 8 Ağustos'ta sona ermişti. 

YKS 2024 DERECEYE GİRENLER KİM?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçları açıklarken dereceye giren öğrencilerin isimlerini ve okullarını da şöyle paylaştı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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