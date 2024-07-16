YKS ham puanı, OKP eklenmemiş hali oluyor

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavında sonuçlar bu sabah açıklandı. Adayların heyecanla beklediği sonuçların duyurulmasıyla beraber sınav puanı ve yerleştirme puanı arasındaki fark da gündeme geldi. Tercih yaparken hangi puana bakılır merak edilirken bugün tüm sonuçlar erişime açıldı.

8-9 Haziran'da YKS'ye giren milyonlarca aday, heyecanla beklediği sınav sonuçlarına ulaştı.

YKS sonuç ekranında görülen puanlar arasında yer alan ham puan ve yerleştirme puanı arasındaki fark ise araştırıldı.

YKS HAM SINAV PUANI VE YERLEŞTİRME PUANI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sınav ekranında yer alan ham puanı, sınavdan alınan puan olurken içerisinde OKP yer almıyor.

Yerleştirme puanının içerisinde ise hem sınavdaki başarı hem de okul puanı yer alıyor bu nedenle tercih yaparken yerleştirme puanı baz alınacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."