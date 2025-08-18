Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi

2025 yılı 2. dönem geçici vergi ödeme takvimi, işletmeler ve bireysel mükellefler tarafından takip ediliyor. Vergi beyannamelerinin teslimi ve 2025 geçici vergi son ödeme tarihi gelindi. Peki, Geçici vergi uzatıldı mı?

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

2025 yılı 2. dönem geçici vergi için herhangi bir uzatma kararı bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname ve ödeme süresinin 18 Ağustos 2025’te sona ereceğini bildirdi.

2025 GEÇİCİ VERGİ SON ÖDEME TARİHİ

2025 yılı 2. dönem geçici vergi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsıyor. Beyanname verme süresi 1 Temmuz - 18 Ağustos 2025 arasında ödeme için son gün ise 18 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Geçici vergi, gelir vergisi mükellefleri için %15, kurumlar vergisi mükellefleri için %25 oranında hesaplanıyor.