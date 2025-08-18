Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi

Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2025 yılı 2. dönem geçici vergi beyan ve ödeme tarihlerini araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) açıklamaları yakından takip edilirken 'Geçici vergi uzatıldı mı' merak ediliyor. İşte, 2025 geçici vergi son ödeme tarihi...

2025 yılı 2. dönem geçici vergi ödeme takvimi, işletmeler ve bireysel mükellefler tarafından takip ediliyor. Vergi beyannamelerinin teslimi ve  2025 geçici vergi son ödeme tarihi gelindi. Peki, Geçici vergi uzatıldı mı?

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

2025 yılı 2. dönem geçici vergi için herhangi bir uzatma kararı bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname ve ödeme süresinin 18 Ağustos 2025’te sona ereceğini bildirdi. 

Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 geçici vergi son ödeme tarihi - 1. Resim

2025 GEÇİCİ VERGİ SON ÖDEME TARİHİ

2025 yılı 2. dönem geçici vergi, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsıyor. Beyanname verme süresi 1 Temmuz - 18 Ağustos 2025 arasında ödeme için son gün ise 18 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Geçici vergi, gelir vergisi mükellefleri için %15, kurumlar vergisi mükellefleri için %25 oranında hesaplanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihi - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2025 FB seçim tarihiSağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldi - HaberlerSağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldiGSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerGSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Müslüm Gürses'e benzeyen TIR şoförü kimdir? "Van'ın Müslüm Baba'sı" gündem oldu - HaberlerMüslüm Gürses'e benzeyen TIR şoförü kimdir? "Van'ın Müslüm Baba'sı" gündem oldu30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - Haberler30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?Ali Şen'in sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'nin efsane başkanı kimseyi tanıyamıyor, konuşamıyor! - HaberlerAli Şen'in sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'nin efsane başkanı kimseyi tanıyamıyor, konuşamıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...