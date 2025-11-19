Google’ın tanıttığı yeni nesil yapay zeka modelleri Gemini 3 ve Gemini 3 Pro, gelişmiş akıl yürütme ve çok modlu anlama yetenekleriyle dikkat çekiyor. Modellerin ücretli olup olmadığı ve sunduğu yenilikler, teknoloji dünyasında en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Google, yapay zeka yarışındaki iddiasını güçlendiren Gemini 3 model ailesini duyurdu. Şirketin bugüne kadarki en güçlü modeli olarak lanse edilen Gemini 3 Pro, Google Arama’dan Gemini uygulamasına kadar pek çok platformda önizleme olarak kullanıma açıldı. Gelişmiş analiz gücü, kodlama performansı ve çok adımlı görev yönetimiyle öne çıkan modellerin detayları merak ediliyor.

GEMİNİ 3 VE GEMİNİ 3 PRO ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Gemini 3’ün temel sürümü, Gemini uygulaması içerisinde tüm kullanıcılara ücretsiz olarak erişilebiliyor. Google Arama kısmında ise yalnızca AI Pro ve Ultra aboneleri yeni modeli aktif biçimde deneyimleyebiliyor. Türkiye’de bu abonelikler henüz kullanıma açılmadı.

Gemini 3 Pro ise daha çok profesyonel ve ileri seviye kullanıcıları hedefleyen bir seçenek olarak görülüyor. Bu model, Google’ın ücretli premium paketlerinde yer alan yapay zeka altyapısıyla kullanılabiliyor. Google, fiyatlandırmayı kademeli olarak bölgelere göre duyurmayı planlıyor. Geliştirici tarafında Vertex AI ve Google AI Studio üzerinden kullanım ise işlem bazlı ücretlendirme ile sunulacak.

GEMİNİ 3 VE GEMİNİ 3 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Gemini 3, önceki nesle göre çok daha gelişmiş bir çok modlu anlama modeli olarak tasarlandı. Model, metin, görsel ve interaktif içerikleri tek bir mantıksal bağlamda okuyarak tutarlı cevaplar üretebiliyor. Google’ın ifadesiyle Gemini 3, “kullanıcının duymak istediğini değil, bilmesi gerekeni söyleyen” bir yapıda. Bu da özellikle analiz, özet ve karmaşık problem çözümünde daha net ve doğrudan cevaplar alınmasını sağlıyor.

Gemini 3 Pro ise model ailesinin en gelişmiş sürümü. LMArena testlerinde 1501 puan ile birinciliğe yerleşen model, Grok 4.1 Thinking ve Gemini 2.5 Pro gibi rakiplerini geride bıraktı. Kodlama tarafında WebDev Arena’da zirveye çıkan model, site geliştirme, oyun tasarımı ve UI üretimi gibi görevlerde Google’ın bugüne kadarki en yüksek performansını sundu. Ayrıca Gemini Agent sistemi sayesinde kullanıcıların çok adımlı görevlerini kendi başına planlayıp tamamlayabiliyor.

GEMİNİ 3 VE GEMİNİ 3 PRO ARASINDAKİ FARKLAR

Gemini 3, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden temel model olarak hem arama da (Google Search) hem de uygulamada yüksek doğruluk ve hız sunuyor. Çok modlu anlama yeteneği gelişmiş olsa da daha ileri düzey kodlama ve araştırma görevlerinde Gemini 3 Pro kadar derinlemesine işlem yapmıyor.

Gemini 3 Pro ise özellikle uzun, karmaşık görevlerde, akademik seviyede akıl yürütme gerektiren problemlerde ve üst düzey programlama senaryolarında öne çıkıyor. Google’ın “AGI yolunda büyük adım” olarak nitelendirdiği bu sürüm, profesyonel kullanıcılar, araştırmacılar ve geliştiriciler için optimize edilmiş durumda. Ayrıca Google Antigravity gibi yeni nesil geliştirme ortamlarıyla tam uyumlu çalışıyor.

GEMİNİ 3 PRO HERKESE AÇILACAK MI?

Gemini 3 Pro, öncelikli olarak Google AI Ultra ve AI Pro abonelerine sunuluyor. Geniş erişim planı bölgelere göre aşamalı ilerleyecek.

IREM ÖZCAN

