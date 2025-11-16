Broadcom, gerçek zamanlı ses çevirisini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiren yeni bir yapay zekâ çipi geliştirdiğini duyurdu.

ÖMER TEMÜR - Şirketin CAMB.AI ile ortaklaşa geliştirdiği bu yeni yonga seti, bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan 150’den fazla dilde çeviri, dublaj ve ekran içeriği betimlemesi yapabiliyor. Bu özellik, hem erişilebilirliği artırmayı hem de gizlilik ve performans açısından önemli avantajlar sunmayı hedefliyor.

Teknolojinin bir diğer dikkat çekici yönü ise görsel içeriklerin sesli olarak betimlenebilmesi. Yapay zekâ, sahnede olup biteni çeşitli dillerde sesli olarak aktarırken aynı anda ekranda metin çevirisini de gösteriyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

