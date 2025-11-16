Yapay zekâ internet olmadan gerçek zamanlı çeviri yapabilecek
Broadcom, gerçek zamanlı ses çevirisini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştiren yeni bir yapay zekâ çipi geliştirdiğini duyurdu.
Teknoloji
Şirket ve CAMB.AI'nin geliştirdiği yeni yonga seti, bulut bağlantısı olmadan 150'den fazla dilde çeviri, dublaj ve ekran içeriği betimlemesi yaparak erişilebilirliği, gizliliği ve performansı artırmayı hedefliyor.
- Yeni yonga seti, bir şirket ve CAMB.AI ortaklığıyla geliştirildi.
- Bulut bağlantısı gerektirmeden 150'den fazla dilde çeviri, dublaj ve ekran içeriği betimlemesi yapabiliyor.
- Teknoloji, erişilebilirliği artırmayı, gizlilik ve performans avantajları sunmayı amaçlıyor.
- Görsel içerikleri çeşitli dillerde sesli olarak betimlerken aynı anda ekranda metin çevirisini de gösteriyor.
ÖMER TEMÜR - Şirketin CAMB.AI ile ortaklaşa geliştirdiği bu yeni yonga seti, bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan 150’den fazla dilde çeviri, dublaj ve ekran içeriği betimlemesi yapabiliyor. Bu özellik, hem erişilebilirliği artırmayı hem de gizlilik ve performans açısından önemli avantajlar sunmayı hedefliyor.
Teknolojinin bir diğer dikkat çekici yönü ise görsel içeriklerin sesli olarak betimlenebilmesi. Yapay zekâ, sahnede olup biteni çeşitli dillerde sesli olarak aktarırken aynı anda ekranda metin çevirisini de gösteriyor.
