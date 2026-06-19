Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 190 sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında yapılacak alımların ayrıntıları paylaşıldı. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl, hangi tarihlerde yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında 40 avukat ve 150 mühendis istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda,"Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 190 sözleşmeli avukat ve mühendis alımı için başvurular başlıyor." denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 190 sözleşmeli personel alacak (GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları)

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj süreleri hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olmak,

8) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

12) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

13) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.





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