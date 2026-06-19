İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

TUZLA'DA ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şehir kameralarını mercek altına aldı ve kurulan ekip tarafından Erhan Karaal'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Maltepe'de evinin yakınlarında kaçırıldığı öğrenilen Karaal, düzenlenen operasyonla Tuzla'da bir inşaat alanındaki atıl şekildeki bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmada 6 şüpheli daha gözaltına alınırken, olaya ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırıldığı ana ilişkin en net görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın kaldırımda yanına gelen şahıslar tarafından zorla sokakta duran arabaya bindirildiği anlar yer alıyor.

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