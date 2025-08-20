Gerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi?

1980 yapımı film bu akşam izleyici ile bir araya geliyor. Kemal Sunal'ın filmde iki karakteri oynadığı Gerzek Şabaniye filmi unutulmayan sahneler arasına girdi. Peki, Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Çekimlerin büyük çoğunluğu Zekeriyaköy'de yapıldı.

GERZEK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir karakterin hikayesini komik bir dille anlatıyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır.

Osman’ın hayatı, bir gün eğlenmek için gittiği yerde değişir. Girdiği yerde Osman’ın yanına gelip ona haraç vermeye başlarlar. Seyfi adındaki mafya babasıyla Osman’ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum yaşanır. Kısa süre içinde Osman ve Seyfi’nin hayatı daha çok garip bir hâl alır.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal Osman/Seyfi

Ülkü Özen Lale

Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas

Muharrem Gürses Muharrem Amca

Hasan Ceylan Mafya Şefi

Yadigar Ejder Kahveci Hamza

Nejat Gürçen Hamdi

Esengül Doğan Esen Eser

Rıza Pekkutsal Yönetmen

Ekrem Gökkaya Kiralık Katil

Hakkı Kıvanç Kahveci

Renan Fosforoğlu Rıfkı

20 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Öldür Beni Sevgilim

22.15 Gerzek Şaban