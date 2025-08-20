Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi?

Show TV, Kemal Sunal, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Ağustos 2025 Show TV'nin yayın akışında yer alan Gerzek Şabaniye filminin ne zaman ve nerede çekildiği gündemde. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı filmde Kemal Sunal başta olmak üzere birçok tanınan isim yer alıyor. İşte filme dair tüm ayrıntılar...

1980 yapımı film bu akşam izleyici ile bir araya geliyor. Kemal Sunal'ın filmde iki karakteri oynadığı Gerzek Şabaniye filmi unutulmayan sahneler arasına girdi. Peki, Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? İşte, detaylar...

Gerzek Şabaniye zaman ve nerede çekildi? - 1. Resim

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. Çekimlerin büyük çoğunluğu Zekeriyaköy'de yapıldı.

Gerzek Şabaniye zaman ve nerede çekildi? - 2. Resim

GERZEK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir karakterin hikayesini komik bir dille anlatıyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır.

Osman’ın hayatı, bir gün eğlenmek için gittiği yerde değişir. Girdiği yerde Osman’ın yanına gelip ona haraç vermeye başlarlar. Seyfi adındaki mafya babasıyla Osman’ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum yaşanır. Kısa süre içinde Osman ve Seyfi’nin hayatı daha çok garip bir hâl alır.

Gerzek Şabaniye zaman ve nerede çekildi? - 3. Resim

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI

  • Kemal Sunal Osman/Seyfi
  • Ülkü Özen Lale
  • Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas
  • Muharrem Gürses Muharrem Amca
  • Hasan Ceylan Mafya Şefi
  • Yadigar Ejder Kahveci Hamza
  • Nejat Gürçen Hamdi
  • Esengül Doğan Esen Eser
  • Rıza Pekkutsal Yönetmen
  • Ekrem Gökkaya Kiralık Katil
  • Hakkı Kıvanç Kahveci
  • Renan Fosforoğlu Rıfkı

Gerzek Şabaniye zaman ve nerede çekildi? - 4. Resim

20 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Öldür Beni Sevgilim

22.15 Gerzek Şaban

