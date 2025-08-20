Türk sinemasının en kült ve duygusal filmlerinden biri Selvi Boylum Al Yazmalım filminin replikleri ikonik hale gelmiştir. Yönetmen koltuğuna Atif Yılmaz otururken senaryosunu Ali Özgentürk kaleme almıştır.

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya'nın İlyas'a söylediği "Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan dost , sıcak insan eli, insan emeğiydi." repliği izleyenlerin hafızalarında uzun bir süre yer tuttu.

Asya'nın kalbi hâlâ İlyas için çarpsa da, çocuğu ve kendi geleceğinin huzuru için Cemşid'i seçer. Çünkü Cemşid yıllarca Asya ve oğlu Samet'i karşılıksız emek vermiştir.

Asya her geçen gün Çemşid'e bağlanır. Oğluna karşılığı olmadan sevgi dolu bir baba olması İlyas'ı tercih etmemesindeki en büyük sebeptir. Milyonların gözünü dolduran sahneler halen günümüzde izlenmektedir. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman çekildi? İşte tüm detaylar...