Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman çekildi?

Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman çekildi?
Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin beyaz perdede gösterime girmesinin üzerinden tam tamına 47 yıl geçti. Günümüzde de izlenmeye devam eden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın ne zama çekildiği merak konusu oldu.

Türk sinemasının en kült ve duygusal filmlerinden biri Selvi Boylum Al Yazmalım filminin replikleri ikonik hale gelmiştir. Yönetmen koltuğuna Atif Yılmaz otururken senaryosunu Ali Özgentürk kaleme almıştır.

Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman çekildi? - 1. Resim

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya'nın İlyas'a söylediği "Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan dost , sıcak insan eli, insan emeğiydi." repliği izleyenlerin hafızalarında uzun bir süre yer tuttu.

2. Yarın aynı yerde aynı saatte çamura saplansam yardıma gelir misin?

Asya'nın kalbi hâlâ İlyas için çarpsa da, çocuğu ve kendi geleceğinin huzuru için Cemşid'i seçer. Çünkü Cemşid yıllarca Asya ve oğlu Samet'i karşılıksız emek vermiştir. 

10. Bırakıp gider mi beni? Asya benim karım.

Asya her geçen gün Çemşid'e bağlanır. Oğluna karşılığı olmadan sevgi dolu bir baba olması İlyas'ı tercih etmemesindeki en büyük sebeptir. Milyonların gözünü dolduran sahneler halen günümüzde izlenmektedir. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım ne zaman çekildi? İşte tüm detaylar...

14. Elveda Asya, elveda selvi boylum, al yazmalım, elveda bitmemiş türküm benim.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977 yılında Türkiye'de çekilmiştir. Filmin çoğunluğu, Türkiye'nin o dönemki doğal güzellikleriyle ünlü çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

Çekim yerleri arasında Adana, Hatay, İstanbul ve Bolu'nun doğal manzaraları öne çıkmaktadır. Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı eserinden uyarlanan bu film, Türk sinemasının en sevilen yapıtlarından biri olarak kabul edilir.

 13. O vardı bir zamanlar, onu sevmiştim. Sevgi o muydu? Sevgi neydi?

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM OYUNCULARI KİMDİR?

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başrol oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Türkan Şoray – Asya
Kadir İnanır – İlyas
Ahmet Mekin – Cemşit
Hülya Tuğlu – Aliye
Cengiz Sezici – Samet

