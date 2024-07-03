Gıpta Ofis (GIPTA), temettü ödeme tarihi 5 Temmuz olurken pay başına net 0,21 TL verecek

Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan 4 şirketin temettü dağıtımında detaylar gündemde yer alırken Gıpta Ofis'in ne zaman temettü dağıtacağı ve ödeyeceği merak konusu oldu. Pay başına net 0,21 TL verirken genel kurul toplantısının ardından temettü vereceği netleşti.

Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi ise 5 Temmuz olarak açıklandı

Asce Gayrimenkul temettü dağıtımı 3 Temmuz, ödeme tarihi ise 5 Temmuz olarak açıklandı

Binlerce ilgilinin yakından takip ettiği temettü dağıtımlarına göre 4 şirket ödeme yapacak. Dofer Yapı, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ard Grup Bilişim temettü verecek. Ödeme ve dağıtım tarihleri de belli oldu.

GIPTA OFİS NE ZAMAN TEMETTÜ DAĞITACAK?

Temettü dağıtımı yapacak olan Gıpta Ofis, pay başına net 0,21 TL ödeme yaparken kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi. Dağıtımın hesaplara geçeceği tarih ise 5 Temmuz oldu.

TEMMUZ TEMETTÜ YAPACAK OLAN ŞİRKETLER 2024

2024 yılında dağıtım yapacak olan şirketler arasında şu an 4 şirket yer aldı. Bunlar arasında ise Gıpta Ofis, Ard Grup Bilişim, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Dofer Yapı yer aldı.