Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı "Gırgıriye Müzikali", tartışma haberleriyle gündem oldu. İstanbul Kongre Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek sahneye çıkarak Müjdat Gezen ile gerginlik yaşadı. Yaşananlar ardından fenalaşan Müjdat Gezen tedavi altına alınırken oyun da iptal edildi. İşte Gırgıriye Müzikali'nde yaşananlar...

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gecede yaşananların perde arkasını aktardı.

Görüntülerde, bir kadın seyircinin sahneyi göremediğini belirterek yerinden kalktığı ve sahne önüne kadar geldiği anlar yer aldı. Bu durum salonda kısa sürede gerginliğe neden olurken, usta sanatçı Müjdat Gezen’in seyirciyi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Gezen’in, seyirciyi daha sonra ön sırada ağırlayabileceklerini ifade etmesine rağmen tartışmanın devam ettiği anlar da kaydedildi. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine Müjdat Gezen fenalaştı, müzikal ise iptal edildi.

MÜJDAT GEZEN'İN SON DURUMU

Sanatçı Gülben Ergen, Gezen'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Ergen "Müjdat abimizi taburcu ediyoruz. Sağlık durumunu merak eden tüm izleyicilerimize, kendisinin onayı ile yazıyorum. Yarın akşam hepimiz sahnede, işimizin başında olacağız" ifadelerini kullandı. Ergen aynı zamanda hastaneden bir fotoğraf da paylaştı.

TİYATRO EKİBİNDEN AÇIKLAMA: "BİR İZLEYİCİNİN SAHNEYE ÇIKARAK DOĞRUDAN MÜNAKAŞAYA GİRMESİ..."

Gırgıriye Tiyatro Ekibi söz konusu olayların ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.

Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır.

Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir. Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Gırgıriye Tiyatro Ekibi"

