Geçtiğimiz günlerde Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamıştı. Gökhan Zan olayının detayları, adaylıktan çekilip çekilmediği araştırılıyor. Gökhan Zan ses kayıtları gerçek mi yoksa yapay zeka mı merak ediliyor. İşte, detaylar...

Gökhan Zan olayı ne, adaylıktan çekildi mi? Gökhan Zan ses kayıtları gerçek mi? soruları araştırılıyor. Gökhan Zan'a ait solduğu iddia edilen ses/telefon kayıtlarındaki rüşvet ve TRT yorumculuğu iddialarının ardından TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. Gökhan Zan'a ait ses kayıtları gerçek mi, adaylıktan çekildi mi konularının detayları haberimizde...

GÖKHAN ZAN OLAYI NE, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

GÖKHAN ZAN SES KAYITLARI GERÇEK Mİ?

Bir ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli bir şahıs, 'AK Parti Hatay il binasından aradığını' söyleyerek Zan'ın adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdiği iddia edildi. Bir başka ses kaydına göre, Zan'ın TRT'de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık yaptığı iddialar arasında yer alıyor. Ardından Kocakaya'nın ses kayıtlarını Zan'a şantaj yapmak üzere kullandığı ve Zan'ın da suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Gökhan Zan yaşanan kriz sonrası Cumhuriyet Gazetesi'ne "Hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini tek tek savcılığa verdim. Top artık yargıda." sözleriyle açıklama yaptı.