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Haberler > Politika > Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan'dan ilk açıklama: Yoluma ve adaylığıma devam edeceğim

Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan'dan ilk açıklama: Yoluma ve adaylığıma devam edeceğim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan&#039;dan ilk açıklama: Yoluma ve adaylığıma devam edeceğim

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan konuya ilişkin Hatay Adliyesi önünde açıklama yaptı. Zan, şantaja ve tehdide uğradığını söyleyip suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, "Bana bir sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar vermek ve basın yoluyla itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular" dedi. 

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği bugün ise 'kirli pazarlık' iddialarıyla adaylıktan geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama Hatay Adliyesi önünden geldi. 

Zan adliyeye giderek şantaja ve tehdide uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Zan, suç duyurusu sonrası adliye önünde açıklama yaptı.

Zan, X (Twitter) hesabında paylaştığı açıklamada "Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlere, montajlara sarıldılar" ifadelerini kullandı. Zan, şunları kaydetti:

'ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEDİM'

Son 1 haftadır yoğun bir tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldım. Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına bana geldiklerini söyleyen ve bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ama boyun eğmedim.

Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.

Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim.

İTİBAR SUİKASTI İDDİASI

Durumu parti genel merkeziyle ve genel başkanımla paylaştım. Partim boyun eğmemem gerektiğini söyledi. Ancak dün itibarıyla az önce haklarında suç duyurusunda bulunduğum şahıslar bana bir sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar vermek ve basın yoluyla itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de bugün adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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