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TİP Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TİP Gökhan Zan&#039;ın adaylığını geri çekti
Haber, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TİP, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. Kararın gerekçesinde, "Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Türkiye İşçi Partisi'nden dikkat çeken bir karar geldi. TİP, yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini buyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan parti, Zan'ın partinin tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiği kaydedildi. Olayın hukuki sürecinin başlatıldığı ancak en ufak şaibeye göz yumulmayacağı aktarıldı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise “Hatay İttifakı” olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan’a adaylık sırasını verdi.

'ÇEŞİTLİ İDDİALAR BİZE ULAŞTI'

Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş’ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

ZAN 'KUMPAS' DEDİ

Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

PAZARLIK İDDİASI

Türkiye İşçi Partisi, mücadelesini sadece ve sadece halkın gücüyle, halkın çıkarları doğrultusunda ve halkın sesini güçlendirmek amacıyla yürütür. Türkiye İşçi Partisi, alacağı her türlü kararı yetkili kurullarında alır ve kurulları aracılığıyla uygular. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar hiçbir siyasi grup ya da partiyle pazarlık ilişkisi kurmamış, bundan sonra da kurmayacaktır.

Siyasetin kirli pazarlıklarla, kumpas ve şantajlarla yürütüldüğü bir ülkede temiz, dürüst ve şeffaf siyasette inat eden Türkiye İşçi Partisi olarak, ilkelerimizin üzerine hiçbir gölge düşmemesi için bugüne kadar olduğu gibi azami hassasiyeti göstereceğiz.

'ÖZÜR DİLİYORUZ'

Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye’nin gönlü TİP’ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz.

Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pazarlıksız, tavizsiz, düzen siyasetinin kirli ve yozlaşmış ilişkilerinden tamamen uzak bir kimlikle yürüyüşüne devam edecektir.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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