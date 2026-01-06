Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Gol Kralı" filmi, üzerinden yıllar geçse de izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Unutulmaz yapımın çekim yerleri ve oyuncu kadrosu, filmi yeniden izleyenler tarafından araştırılıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gol Kralı filmi, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından izleyicilerin ilgisini çekti. Filmseverler "Gol Kralı nerede ve ne zaman çekildi?" sorusuna cevap aranıyor.

GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yılında çekildi. Filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi ve birçok futbol sahasından yararlanıldı.

GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Suna Yıldızoğlu

Suzan Avcı

Gülnur Akay

Reha Yurdakul

Hüseyin Kutman

Mürüvvet Sim

Gölge Başar

Mete Sezer

Yavuz Şimşek

Ajlan Altuğ

Muadelet Tibet

Zeki Sezer

Yadigar Ejder

Sıdıka Duruer

Sevinç Sunan

Kürşat Alnıaçık

Murat Özlük

Kemal Ülker

Metin Alparslan

İbrahim Sesigüzel

Veli Kurtulmuş

Emre Emin Aravi

Sabahat İzgü

Handan Adalı

Muzaffer Turan

Pertev Tunaseli

