Gol Kralı nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı filminin oyuncuları merak ediliyor
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Gol Kralı" filmi, üzerinden yıllar geçse de izleyicileri güldürmeye devam ediyor. Unutulmaz yapımın çekim yerleri ve oyuncu kadrosu, filmi yeniden izleyenler tarafından araştırılıyor.
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gol Kralı filmi, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından izleyicilerin ilgisini çekti. Filmseverler "Gol Kralı nerede ve ne zaman çekildi?" sorusuna cevap aranıyor.
GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Gol Kralı, 1980 yılında çekildi. Filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi ve birçok futbol sahasından yararlanıldı.
GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal
Suna Yıldızoğlu
Suzan Avcı
Gülnur Akay
Reha Yurdakul
Hüseyin Kutman
Mürüvvet Sim
Gölge Başar
Mete Sezer
Yavuz Şimşek
Ajlan Altuğ
Muadelet Tibet
Zeki Sezer
Yadigar Ejder
Sıdıka Duruer
Sevinç Sunan
Kürşat Alnıaçık
Murat Özlük
Kemal Ülker
Metin Alparslan
İbrahim Sesigüzel
Veli Kurtulmuş
Emre Emin Aravi
Sabahat İzgü
Handan Adalı
Muzaffer Turan
Pertev Tunaseli