Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği Hokkabaz filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Filmin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hokkabaz, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un yer aldığı yapımın çekim yerleri merak konusu oldu.

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE, HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Hokkabaz filminin çekimleri Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi. İstanbul’da geçen sahneler için hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda çeşitli semtler tercih edildi.

Filmde Anadolu turnesini konu alan sahneler ise ağırlıklı olarak Çanakkale’de çekildi. Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar ve Şehitler Abidesi gibi alanlar filmde geçen yerlerden biri.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

Kemal İnci (Cemal Ağa)

Gürgen Öz (Erkut)

Caner Alkaya (Samidin)

Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

Onuryay Evrentan (Sibel)

Suat Önen (Doktor)

Selim Erdoğan (Sabahattin)

Gamze Demirbilek (Aynur)

Sennur Kaya (Emine)

Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

Orhan Eşkin

Müfit Aytekin

Ezgi Mola (Hemşire)

Metin Keçeci (Çoban)

Can Yılmaz (Göz doktoru)

Seyhan Kaya (Polis)

Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)

Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)

Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)

Şinasi Yurtsever (Jandarma)

Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)

Funda Cansever

Levent İntepe (Jandarma)

Bahri Beyat

İpek Bilgin

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NE?

Hokkabaz filmi, çocukluğundan beri sihirbaz olma hayali kuran ancak bir türlü başarılı olamayan İskender’in hikayesini konu alıyor. Kendini sihirbaz olarak tanımlayan İskender, çevresi tarafından hokkabaz olarak görülür. En yakın arkadaşı Maradona dışında kimse onun yaptığı işi ciddiye almaz. İskender’in babası Sait ise oğlunun mesleğini hiçbir zaman benimsemez.

İstanbul’dan ayrılmak zorunda kalan İskender ve Maradona, bir turne düzenleyerek Anadolu’ya doğru yola çıkar. Bu yolculuğa istemeden dahil olan baba Sait ile birlikte üçlü arasında zamanla farklı bir bağ oluşur. Film, bu süreçte baba-oğul ilişkisini, hayal kırıklıklarını ve insan ilişkilerini mizah ve dram unsurlarıyla birlikte ele alıyor.

