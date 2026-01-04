2023 yılında vizyona giren ve sinema ile televizyon gösterimlerinde geniş izleyici kitlesine ulaşan Cenazemize Hoş Geldiniz, trajikomik hikayesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Filmin konusu, çekim yerleri ve oyuncuları merak edilirken film televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıktı.

Aile ilişkilerini mizah yoluyla ele alan yapımlar arasında yer alan Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günü yaşanan beklenmedik gelişmeler etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çekiyor. Filmle ilgili “nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?” soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirildi. Hikayenin büyük bölümünün geçtiği aile evi sahneleri için İstanbul’un farklı semtlerinde yer alan müstakil mekanlar tercih edildi. Filmde kullanılan mekanlar, aile yapısındaki karşıtlıkları ve kaotik atmosferi yansıtacak şekilde seçildi.

Yapımın bazı sahneleri için İstanbul dışında da çekimler gerçekleştirildiği ifade edilse de çekim yapılan şehir ve ilçelere dair yapımcı ekip tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmadı. Buna rağmen filmdeki mekan kullanımı, hikayenin geçtiği aile ortamını gerçekçi biçimde destekleyen bir yapı sunuyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI

Film, deneyimli ve geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz yer alırken hikayede yer alan aile bireyleri ve yan karakterler Türk sinemasının tanınmış isimleri tarafından canlandırılıyor. Yapımda farklı kuşaklardan oyuncular bir araya geliyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Erkan Can, Deniz Uğur, Yiğit Özşener, Gözde Seda Altuner, Şükran Ovalı ve Ufuk Özkan gibi isimler bulunuyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ KONUSU NE?

Cenazemize Hoş Geldiniz, dört yıldır birlikte olan İrem ve Ozan çiftinin nişan gününde yaşanan trajikomik olayları konu alıyor. Nişan sabahı, İrem’in sorunlu ve kalabalık ailesi ile Ozan’ın ailesinin ilk kez bir araya gelmesiyle gerginlik artıyor. İrem’in ailesindeki her bireyin farklı bir karakter yapısına sahip olması, süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Asıl olay ise İrem’in büyük babaannesi Atike’nin nişan günü hayatını kaybetmesiyle başlıyor. Atike’nin cenazesinin belediyeye ait soğutma sistemiyle aile evinin bahçesine getirilmesi, aile içindeki sırların ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Film, bu süreçte aile ilişkilerini, kuşak çatışmalarını ve toplumsal farklılıkları mizahi bir dille ele alıyor.

