Gönül Dağı'nın yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından birçok dizinin yeni bölümü iptal edilmişti. Peki, cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı bu akşam yayımlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Türkiye bu hafta meydana gelen okul saldırılarıyla sarsıldı. Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarıyla sarsılırken, hafta ortasından itibaren birçok dizi ve televizyon programı yayınlarına ara vermişti. Bu gelişmelerin ardından gözler, sevilen yapım Gönül Dağı’nın yeni bölümüne çevrildi.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1’in 18 Nisan tarihli yayın akışına göre, Gönül Dağı dizisinin bu akşam ekranlara gelmesi planlanıyor. Ancak yaşanan gelişmeler doğrultusunda kanalın yayın akışında son dakika değişikliğine gitme ihtimali bulunuyor.

GÖNÜL DAĞI 214. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli’de beklenmedik bir soğuk hava yaşanır. Kasabalı, Ciritçi’den yardım ister. Amcaoğulları, roket çalışması için rapor hazırlamak zorundadır. Bu yüzden kasabalıya yardım edemezler. Cemile, Selma ve Asuman, kasabalının mahsullerini don vurmasın diye bir icat yapmaya karar verir.

