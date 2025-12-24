2025 Afrika Uluslar Kupası’nda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken, F Grubu’nun Kamerun-Gabon maçı için geri sayım başladı! Afrika Kupası'nda gözler Lemina'ya çevrilmişken Galatasaray taraftarları ''Kamerun-Gabon maçı hangi kanalda, Mario Lemina ilk 11'de oynayacak mı?'' sorularını da gündeme taşıdı. İşte Kamerun-Gabon maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan bugün Kamerun-Gabon maçı ile sahne alacak! Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın ilk 11'de süre alıp almayacağı merakla takip edilirken maçın canlı yayın bilgileri de sorgulanıyor.

Gözler Leminada! Kamerun-Gabon maçı hangi kanalda, Mario Lemina ilk 11de oynayacak mı?

KAMERUN-GABON MAÇI HANGİ KANALDA?

AFC Kamerun-Gabon karşılaşması EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

KAMERUN-GABON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kamerun ile Gabon’u karşı karşıya getirecek olan Afrika Uluslar Kupası mücadelesi 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

MARIO LEMINA OYNAYACAK MI?

Gabon Milli Takımı’nda forma giyen Galatasaraylı orta saha oyuncusu Mario Lemina’nın Kamerun karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

KAMERUN-GABON MUHTEMEL İLK 11

Kamerun: D. Epassy, J. Tchatchoua, C. Wooh, J. Tchamadeu, N. Tolo, J. Onana, C. Baleba, B. Mbeumo, A. A. Ebong, E. Eyong, F. Magri

Gabon: L. Mbaba, A. Oyono, A. Appindangoyé, B. Ecuele, J. Ekomie, G. Kanga, M. Lemina, D. N'Dong, J. Allevinah, D. Bouanga, A. B. Poko

