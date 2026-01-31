Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı İzmir’de yaşanacak. Göztepe sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlamaya hazırlanırken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor. ''Göztepe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?'' sorusu gündemdeyken maça dair detaylar da netlik kazandı.

Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Göztepe, Süper Lig’de geride kalan haftalarda topladığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi. İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadelede rakibini 2-0 mağlup ederek psikolojik üstünlüğü de eline almıştı.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı 19 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 9 puanla son sırada yer alıyor. Son galibiyetini 12. haftada alan Karagümrük, Göztepe deplasmanında mücadele verecek. Peki, Göztepe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

Göztepe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Maçı Ömer Tolga Güldibi yönetecek!

GÖZTEPE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasındaki Göztepe Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE KARAGÜMRÜK CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe Fatih Karagümrük maçı bu akşam şifreli olarak yayınlanacak. Maç Bein Sports aboneliği ile takip edilebilecek.

GÖZTEPE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Fatih Karagümrük maçı 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı’nda yapılacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

GÖZTEPE KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe Fatih Karagümrük maçını hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Mücadelede Kerem Ersoy ve Murat Temel yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hakan Ülker üstlenecek. VAR’da Bülent Birincioğlu, AVAR’da Anıl Usta yer alacak.

