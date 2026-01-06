Dünyanın en büyük adası olarak bilinen Grönland, son günlerde Trump'ın çeşitli açıklamaları ile gündeme gelmiş durumda. Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan ada, yüzölçümü, buz örtüsü ve siyasi statüsüyle birçok kişi tarafından merak ediliyor. “Grönland ülke mi, nerede, nüfusu kaç?” soruları da gündemin merkezinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamaları, Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Almanya, Fransa, Avrupa Birliği kurumları ve İngiltere’den peş peşe gelen mesajlarda Danimarka’ya açık destek verilirken, Grönland’ın statüsünün ysalnızca Danimarka ve Grönland halkı tarafından belirlenebileceği vurgulandı. Yaşanan gelişmeler ile beraber Grönland'ın konumu da gündeme geldi. Peki, Grönland ülke mi, nerede, nüfusu kaç?

Grönlandın konumu: Grönland ülke mi, nerede, nüfusu kaç?

GRÖNLAND’IN KONUMU NEREDE?

Grönland Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, Arktik ve Atlantik okyanusları arasında yer alıyor. Kanada Arktik Adaları’nın doğusunda bulunan ada, batısında Kanada, güneydoğusunda ise İzlanda ile komşu konumda.

Coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasına ait kabul edilse de Grönland tarihsel ve siyasal bağları nedeniyle Avrupa ile ilişkilendiriliyor. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük adası olan Grönland’ın büyük bölümü kalın buz tabakalarıyla kaplı durumda.

GRÖNLAND ÜLKE Mİ?

Grönland bağımsız bir ülke değildir. Grönland adası Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge statüsünde bulunuyor. Kendi parlamentosu ve yerel yönetimi olmasına rağmen savunma ve dış politika gibi temel alanalarda yetki Danimarka’da yer alıyor.

2009 yılında yapılan düzenlemelerle Grönland,, iç işlerinde ve doğal kaynakların yönetiminde daha geniş haklara sahip oldu.

GRÖNLAND NEREYE BAĞLI?

Grönland Danimarka Krallığı’na bağlı olarak yönetiliyor. Danimarka adanın uluslararası temsili ve güvenliğinden sorumlu konumda bulunurken Grönland iç yönetimde büyük ölçüde kendi kararlarını alabiliyor.

GRÖNLAND PARA BİRİMİ NEDİR?

Grönland’da resmi olarak Danimarka Kronu kullanılıyor. Ada için ayrı bir para birimi bulunmazken Danimarka Kronu’nun Grönland’a özgü basılmış versiyonlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeler geçmiş yıllarda gündeme gelmişti.

GRÖNLAND NÜFUSU KAÇ?

Grönland’ın nüfusu yaklaşık 57 bin civarında. Nüfusun büyük bölümü batı kıyısındaki şehir ve kasabalarda yaşıyor. Ada genelinde nüfus yoğunluğu oldukça düşük seviyerde bulunurken, iç kesimlerde yer alan buzullarla kaplı bölgelerde sürekli yerleşim bulunmuyor. Nüfusun önemli bir kısmını İnuit kökenli halk oluşturuyor.

