Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk...

Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete kararıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Türk Jandarma tarihinde il jandarma komutanı olan ilk kadın subay olarak tarihe geçen Gülden Mat Şakir’in biyografisi merak ediliyor. Peki Gülden Mat Şakir kaç yaşında ve nereli, evli mi? İşte en çok aranan sorular ve cevapları...

GÜLDEN MAT ŞAKİR TARİHE GEÇTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti. Kadın subayların savunma alanındaki yükselişine önderlik eden Şakir, gerek disiplini gerek liderlik vasıfları gerekse azmi ile dikkat çekiyor.

GÜLDEN MAT ŞAKİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Gülden Mat Şakir'in doğum tarihi, doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler resmi kaynaklarda yer almamaktadır. Dijital platformlarda Şakir'in yaşı gibi, nereli olduğuna dair de net bir bilgi bulunmamaktadır.

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında deneyimli bir subaydır. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yaptı.