Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk...

Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk...
Tuğgeneral, Savunma, Kadın Subay, Çankırı, Terfi, Samsun, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gülden Mat Şakir, tarihte İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ilk kadın tuğgeneral olarak büyük bir merak konusu oldu. Gülden Mat Şakir'in yaşı kaç, eşi kim, memleketi neresi? İnternette şu sıralar en çok araştırılan isim oldu. İşte Gülden Mat Şakir'in biyografisi...

Gülden Mat Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete kararıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Türk Jandarma tarihinde il jandarma komutanı olan ilk kadın subay olarak tarihe geçen Gülden Mat Şakir’in biyografisi merak ediliyor. Peki Gülden Mat Şakir kaç yaşında ve nereli, evli mi? İşte en çok aranan sorular ve cevapları... 

Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk... - 1. Resim

GÜLDEN MAT ŞAKİR TARİHE GEÇTİ! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Gülden Mat Şakir,  tuğgeneralliğe terfi etti. Kadın subayların savunma alanındaki yükselişine önderlik eden Şakir, gerek disiplini gerek liderlik vasıfları gerekse azmi ile dikkat çekiyor. 

Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk... - 2. Resim

GÜLDEN MAT ŞAKİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Gülden Mat Şakir'in doğum tarihi, doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler resmi kaynaklarda yer almamaktadır. Dijital platformlarda Şakir'in yaşı gibi,  nereli olduğuna dair de net bir bilgi bulunmamaktadır.

Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jandarma Genel Komutanlığında bir ilk... - 3. Resim

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında deneyimli bir subaydır. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yaptı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gelibolu'da yangından kaçan karaca yürekleri burktu... Akıllara Bakan Yumaklı'nın açıklaması geldiManchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti - HaberlerManchester United-Arsenal maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleştiMemurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemde - HaberlerMemurlar iş mi bırakıyor, neden, memur grevi kaç gün sürecek? 18 Ağustos Pazartesi memurların iş bırakma eylemi gündemdeŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladıBaşakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek - HaberlerBaşakşehir-Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecekİstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı neden kaldırıldı? Firmadan açıklama geldi, uzlaşma sağlanamadı - Haberlerİstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı neden kaldırıldı? Firmadan açıklama geldi, uzlaşma sağlanamadıİZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN aktarma uygulamasında değişikliği duyurdu! - HaberlerİZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN aktarma uygulamasında değişikliği duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...