Gülşah Durbay, yoğun bakıma alınmasıyla günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı olan Gülşah Durbay'ın hayatı ve sağlık durumu belli oldu.

Sağlık durumu üzerine sosyal medyada bilgilendirme yapan Gülşah Durbay sosyal medyada gündeme gelen isimler arasındadır.

Gülşah Durbay kimdir, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma alındı

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dutlulu, Durbay'ın tedavi altına alındığını ve kontrol amaçlı yoğun bakımda olduğunu belirterek, "O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu.

İlk olarak siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı seçilmiştir. Böylelikle Manisa'nın ilk kadın belediye başkanlarından biri unvanını almıştır.

