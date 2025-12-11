Kış gün dönümü yaklaşırken, yılın en uzun gecesinin hangi tarihte yaşanacağı ve günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı yeniden merak konusu oldu. Havanın erken kararması ve gündüz sürelerinin belirgin şekilde kısalması, vatandaşların gözünü takvime çevirmesine neden oldu. 2025 kış gün dönümüne doğru ilerlenirken, bu yılın en uzun gecesi için geri sayım başladı.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Güneş'in yıl içindeki en düşük konuma ulaştığı 21 Aralık’tan sonra kuzey yarım kürede gündüzler yavaş yavaş uzamaya başlıyor. 21 AralıK'tan itibaren güneş daha erken doğup daha geç batmaya yöneldiği için karanlık saatler azalıyor. Ocak ayıyla birlikte gündüz süresindeki artış belirgin hale gelecek.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık Cumartesi günü yaşanacak. 21 Aralık astronomik açıdan kış mevsiminin başlangıcını ifade ederken, aynı anda güney yarım kürede yazın ilk günü kabul ediliyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik düştüğü 21 Aralık günü kuzey yarım kürede en kısa gündüz ve en uzun geceyi oluşturuyor.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık’ta gece süresi Türkiye’nin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. En uzun karanlık saatler ülkenin kuzey kıyılarında yaşanıyor.

Sinop’ta gece yaklaşık 15 saatten fazla sürerek yılın en uzun karanlık periyodunu oluşacak. Güneyde ise gece süresi biraz daha kısa sürecek. Hatay’da yaklaşık 14 saatlik bir gece yaşanacak.

