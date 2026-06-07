Güzel sanatlar müzik ilkokulları / ortaokulları ile spor ortaokullarına öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde başvurular uzatıldı. Daha önce 2 Haziran 2026 tarihinde sona eren başvurular, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla bir süre daha devam edecek. Peki,Güzel sanatlar (müzik ve spor) okulları başvuruları için son gün ne zaman?

Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları /"Ortaokulları ve Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda gerçekleştirilecek müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamalarına ilişkin başvuru süresi uzatıldı. Daha önce 2 Haziran 2026 tarihinde sona eren başvurular, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla 11 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Güzel sanatlar (müzik ve spor) okulları başvuru süresi uzatıldı! Son gün ne zaman?



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8- 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yaptıkları illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek.

Sonuçlar, 29 Haziran 2026 tarihinde e-Okul üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.



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