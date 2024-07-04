Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Haliç Köprüsü yol çalışması nedeniyle kapalı: Kadıköy için alternatif güzergahlar

Haliç Köprüsü yol çalışması nedeniyle kapalı: Kadıköy için alternatif güzergahlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haliç Köprüsü, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haliç Köprüsü’nde yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle 23.00 itibarıyla Kadıköy yönünde yol trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde oluşan yoğun trafiğin ardından Haliç Köprüsü'nde yol çalışması ne zaman bitecek merak edilirken Kadıköy yönüne gidecek olanlar için alternatif yollar paylaşıldı.

4 Temmuz itibarıyla trafiğe kapatılan Haliç Köprüsü Kadıköy yönünden gidecek olanlar nereden gidileceğini merak ederken trafik akışında da sorun oluştu. Köprüde yapılan asfalt yenileme yol çalışmasıyla beraber metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatıldı. Haliç Köprüsü'nün açılacağı tarih ve kullanılabilecek Kadıköy güzergah yolları...

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE YOL ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK 2024?

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yol çalışması nedeniyle Kadıköy yönü kapalı olurken, çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından trafik işaret levhaları kullanılırken trafik akışı sağlanıyor.

Haliç Köprüsü yol çalışması nedeniyle kapalı: Kadıköy için alternatif güzergahlar - 1. Resim

HALİÇ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

Köprüde gerçekleştirilecek olan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Kadıköy yönü trafiğe kapatıldı. 4 Temmuz 23.00 itibarıyla yol kapanırken Beylikdüzü yönünde herhangi bir kapanma bulunmuyor. 

Haliç Köprüsü yol çalışması nedeniyle kapalı: Kadıköy için alternatif güzergahlar - 2. Resim

KADIKÖY'E GİTMEK İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Asfalt çalışması yapılan Haliç Köprüsü'nde Kadıköy yönü trafiğe kapatılırken çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek ve ardından yeni yüksek asfalt uygulanacak. D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy yönü kapatılırken trafik akışının bozulmaması adına yan yoldan ulaşım sağlanacağı ifade edilmişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ilk mezunlar diplomalarına kavuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - HaberlerBugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacakBursa'da nerede kamp yapılır? Karavanla da kalabileceğiniz Yıldırım ve Nilüfer'deki ücretsiz konaklama yerleri - HaberlerBursa'da nerede kamp yapılır? Karavanla da kalabileceğiniz Yıldırım ve Nilüfer'deki ücretsiz konaklama yerleri663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda başlıyor - Haberler663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda başlıyorBingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı - HaberlerBingöl Solhan'da otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandıBursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır? - HaberlerBursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor - HaberlerMerih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...