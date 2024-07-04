Haliç Köprüsü yol çalışması nedeniyle kapalı: Kadıköy için alternatif güzergahlar

Haliç Köprüsü’nde yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle 23.00 itibarıyla Kadıköy yönünde yol trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde oluşan yoğun trafiğin ardından Haliç Köprüsü'nde yol çalışması ne zaman bitecek merak edilirken Kadıköy yönüne gidecek olanlar için alternatif yollar paylaşıldı.

4 Temmuz itibarıyla trafiğe kapatılan Haliç Köprüsü Kadıköy yönünden gidecek olanlar nereden gidileceğini merak ederken trafik akışında da sorun oluştu. Köprüde yapılan asfalt yenileme yol çalışmasıyla beraber metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatıldı. Haliç Köprüsü'nün açılacağı tarih ve kullanılabilecek Kadıköy güzergah yolları...

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE YOL ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK 2024?

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yol çalışması nedeniyle Kadıköy yönü kapalı olurken, çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından trafik işaret levhaları kullanılırken trafik akışı sağlanıyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

Köprüde gerçekleştirilecek olan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Kadıköy yönü trafiğe kapatıldı. 4 Temmuz 23.00 itibarıyla yol kapanırken Beylikdüzü yönünde herhangi bir kapanma bulunmuyor.

KADIKÖY'E GİTMEK İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Asfalt çalışması yapılan Haliç Köprüsü'nde Kadıköy yönü trafiğe kapatılırken çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek ve ardından yeni yüksek asfalt uygulanacak. D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy yönü kapatılırken trafik akışının bozulmaması adına yan yoldan ulaşım sağlanacağı ifade edilmişti.