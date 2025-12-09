Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay sonrası başlayan yeniden yapılanma süreci yeni bir gelişmeyle gündeme taşındı. Parti yönetimi, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Gündeme gelen konu sonrası Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında kamuoyunca merak edildi.

Parti yönetimine yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen Çakır hakkında “kesin ihraç” talebiyle dosya hazırlandı. Yaşanan gelişmelerle beraber Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında gibi detaylar ise halk tarafından araştırılmaya başlandı.

Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP milletvekili Çakır disiplin kuruluna sevk edildi!

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır siyasi kimliği ile tanınmakta. Tarım ve ticaret alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan Çakır, uzun yıllar Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde görev yaptıktan sonra aktif siyasete yöneldi. 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP sıralarından milletvekili olarak görev yapan Çakır, aynı zamanda Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesidir.

Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP milletvekili Çakır disiplin kuruluna sevk edildi!

HASAN UFUK ÇAKIR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1963 yılında Mersin’in Çavuşlu mahallesinde doğan Hasan Ufuk Çakır 62 yaşındadır. Çiftçilik ve ticaretle uğraşan bir aileden gelen Çakır, geçmişte T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde Şube Müdürü olarak çalışmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM CHP milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası