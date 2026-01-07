CHP’de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçti. AK Parti rozeti takan Çakır'ın özellikle "İki başkomutan var." çıkışı sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli?

Hasan Ufuk Çakır 9 Aralık 2025 tarihinde CHP’de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Çakır, kısa süre sonra AK Parti’ye katılsacağını açıkladı. 7 Ocak Çarşamba günü yapılan grup toplarntısında AK Parti saflarına geçen Çakır, kararını kamuoyuna açık ifadelerle duyurdu. Peki, Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hasan Ufuk Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakırın biyografisi

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

1963 yılında Mersin’de dünyaya gelen Hasan Ufuk Çakır iş insanı ve siyasetçi kimliğiyle tanınıyor. Tüccarlık ve çiftçilik alanlarında faaliyet gösteren Çakırr kamu yönetimi ve ihracat alanlarında da önemli görevlerde bulundu.

Hasan Ufuk Çakır 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde Şube Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte ihracat politikaları ve bölgesel ticaret faaliyetleri üzerine çalışmalarda bulundu. Kamu görevlerinin ardından iş hayatına devam eden Çakır, tarım ve ticaret alanlarında faaliyetlerini sürdürdü.

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Mersin Milletvekili olarak görev yapan Çakır, Meclis’te tarım ve kırsal kalkınma konularında yürütülen çalışmalarda yer aldı.



HASAN UFUK ÇAKIR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mersin’in Çavuşlu mahallesinde doğan Hasan Ufuk Çakır, 1963 doğumlu. 63 yaşında olan Çakır CHP'den Ak Parti'ye geçmesi ile yeniden gündemde yer aldı.

2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mersin Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Hasan Ufuk Çakır, 28. Dönem’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

