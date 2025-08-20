Havalar ne zaman serinleyecek? O illere yağış uyarısı verildi!

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporları, özellikle kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.

İstanbul, Balıkesir, Çankırı gibi illerde gök gürültülü yağışlar beklenirken sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Ağustos 2025 tarihli raporlarına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40°C’ye kadar ulaştığı gözlemleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların batı bölgelerinde hafif bir düşüş gösterebileceği belirtiliyor.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların Marmara ve Ege'de mevsim normallerine yaklaşacağı ve doğu bölgelerde yüksek sıcaklıkların cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken akşam saatlerine doğru yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.

Güneşli ve parçalı bulutlu hava hafta boyunca devam ederken 24 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HANGİ ILLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Marmara’nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), Batı Karadeniz (Bolu, Zonguldak), Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Trabzon, Ordu), Çankırı, Konya’nın batısı ve Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor.