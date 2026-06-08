Hazırlık maçlarını kayıpsız geçen A Milli Futbol Takımı, şimdi gözünü 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevirdi. Kuzey Makedonya karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Venezuela engelini de aşan Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise "Türkiye-Amerika maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu geliyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sürecini başarılı sonuçlarla tamamladı. İstanbul'da oynanan ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden millileriz Amerika Birleşik Devletleri'nde çıktığı ikinci özel maçta ise Venezuela'yı 2-1 yenerek moral depoladı.

İlk hazırlık mücadelesinde Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle farklı bir galibiyet elde eden Türkiye, ikinci karşılaşmada ise geri düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Venezuela karşısında Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün attığı goller, Ay-Yıldızlılara galibiyeti getirdi. Hazırlık maçlarını geride bırakan millilerimizi grup maçları bekliyor. Peki, Türkiye-Amerika maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hazırlık süreci sona erdi! Türkiye-Amerika maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-AMERİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki son maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-ABD karşılaşması 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.

Karşılaşmaya ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Inglewood kenti ev sahipliği yapacak. Kritik mücadele Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak.

Hazırlık süreci sona erdi! Türkiye-Amerika maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-AMERİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı tüm grup maçlarında olduğu gibi ABD karşılaşması da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

D Grubu'ndaki dev mücadeleler, milyonlarca futbolsever tarafından TRT 1'den anbean takip edilebilecek.

Hazırlık süreci sona erdi! Türkiye-Amerika maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE'NİN AMERİKA İLE OYNADIĞI MAÇLAR VE SONUÇLARI

07 Haziran 2025 | ABD 1-2 Türkiye | Özel Maç

01 Haziran 2014 | ABD 2-1 Türkiye | Özel Maç

29 Mayıs 2010 | ABD 2-1 Türkiye | Özel Maç

19 Haziran 2003 | Türkiye 2-1 ABD | FIFA Konfederasyon Kupası

04 Eylül 1991 | Türkiye 1-1 ABD | Özel Maç

Hazırlık süreci sona erdi! Türkiye-Amerika maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.

Grup aşamasındaki maç programıysa şöyle:

14 Haziran 2026 | Avustralya - Türkiye | TSİ 07.00 | TRT 1

20 Haziran 2026 | Türkiye - Paraguay | TSİ 06.00 | TRT 1

26 Haziran 2026 | Türkiye - ABD | TSİ 05.00 | TRT 1

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