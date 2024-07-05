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Hollanda maçı cezalı oyuncular arasında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hollanda maçı cezalı oyuncular arasında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek yer aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın akşam Türkiye ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Avusturya ile mücadele eden takımımız 2-1'lik skorla galip gelirken çeyrek finale yükseldi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya kısa süre kala Hollanda maçı cezalı oyuncular kim merak ediliyor.

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği Hollanda karşılaşmasına az bir süre kalmasıyla beraber kimler cezalı, hangi futbolcular oynayamayacak araştırılırken muhtemel 11 de belli oldu.

HOLLANDA MAÇI CEZALI OYUNCULAR KİM?

6 Temmuz'da oynanacak olan Türkiye - Hollanda maçında sarı kart sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, Avusturya maçında kart görmesinin ardından cezalı duruma düştü.

Hollanda maçı cezalı oyuncular arasında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek yer ald - 1. Resim

TÜRKİYE MUHTEMEL 11 KADROSU

Asıl kadro henüz belli olmazken takımımızın muhtemel 11'leri belli oldu. Buna göre Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ile mücadele etmemiz bekleniyor.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede Clement Turpin görev alırken Nicolas Danos ve Benjamin Pages yardımcılıklarını yapacak. 

VAR koltuğunda Jerome Brisard, dördüncü hakem Felix Zwayer olacak.

Hollanda maçı cezalı oyuncular arasında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek yer ald - 2. Resim

HOLLANDA MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

EURO 2024 kadrosunda yer alan isimler şöyle: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham)

Hollanda maçı cezalı oyuncular arasında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek yer ald - 3. Resim

Virgil van Dijk (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten, Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq), Steven Bergwijn, Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (Bologna).

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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