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Horoz Lojistik Kargo halka arz bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Horoz Lojistik Kargo halka arz bugün Yıldız Pazar&#039;da işlem görmeye başladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan SPK onaylı hisselerden biri olan Horoz Lojistik Kargo ne zaman işlem görecek merak ediliyordu. 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlayan hisse, eşit dağıtım yaptı. İşte borsada işlem görme tarihi ve lot miktarı...

Son zamanlarda yakından takip edilen HOROZ hisse koduna sahip olan şirketin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kaç lot verdiği de netleşti. 

Horoz Lojistik Kargo halka arzı 7 Haziran bugün itibarıyla işlem görmeye başladı. Hisse, bireysel yatırımcılara11 Lot (605 TL) dağıtım gerçekleştirirken 55,00 TL'den işlem görecek.

Satın alma işlemleri ise QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılacak.

KAP'ta yer alan sonuçlar şöyle:

"Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin (“Horoz Lojisitk’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Horoz Lojistik Kargo halka arz bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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