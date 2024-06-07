Horoz Lojistik Kargo halka arz bugün Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme:

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Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan SPK onaylı hisselerden biri olan Horoz Lojistik Kargo ne zaman işlem görecek merak ediliyordu. 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlayan hisse, eşit dağıtım yaptı. İşte borsada işlem görme tarihi ve lot miktarı...