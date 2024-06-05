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Yiğit Akü Malzemeleri halka arz yarın işlem görmeye başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yiğit Akü Malzemeleri halka arz yarın işlem görmeye başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde talep toplama işlemlerinin sona erdiği Yiğit Akü Malzemeleri yer aldı. Ne zaman işlem göreceği merak edilen şirket katılım endeksine uygun mu sorusu gündemde yer alırken lot miktarı da araştırıldı.

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Yiğit Akü, yarın itibarıyla işlem görmeye başlayacak. YIGIT koduyla talep toplama işlemlerini tamamlamasının ardından eşit dağıtım yaparak borsada yerini alacak.

Hisse, 6 Haziran itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlamasının ardından 34,68 TL'den satışa çıkarken KAP'ta yer alan sonuçlar şöyle:

"Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 34,68 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. "

Yiğit Akü Malzemeleri halka arz yarın işlem görmeye başlayacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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