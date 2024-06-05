Yiğit Akü Malzemeleri halka arz yarın işlem görmeye başlayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme:

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Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde talep toplama işlemlerinin sona erdiği Yiğit Akü Malzemeleri yer aldı. Ne zaman işlem göreceği merak edilen şirket katılım endeksine uygun mu sorusu gündemde yer alırken lot miktarı da araştırıldı.