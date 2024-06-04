3-9 haftasının halka arz takviminde yeni hisse bulunmuyor

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisselerin neler olduğu araştırılırken bu hafta halka arz var mı, yok mu gündemde yer aldı. En son Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda talep toplamıştı. İşlem görme tarihlerinin belli olmasının ardından 2024 halka arz takvimi araştırıldı.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm 6 Haziran'da işlem görürken vatandaşlar yeni halka arz olacak şirketleri araştırmaya başladı. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan şirketler yakından takip edilirken bu haftanın şirketleri gündemde yer aldı.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

3-9 Haziran haftasında başvurusu onaylanan yeni şirket bulunmuyor. Onay gelmesinin halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz. En son Yiğit Akü, Horoz Lojistik ve Altınkılıç Gıda talep toplama işlemlerini tamamladı.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm 6 Haziran'da işlem görürken KAP'ta yer alan sonuçlar şöyle:

"Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 34,68 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ise 7 Haziran'da borsada işlem görmeye başlarken sonuçlarına göre 11 lot dağıttı. QNB Yatırım Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak olan hisse, HOROZ koduyla işlem görecek. KAP'ta yer alan bilgiler ise şöyle oldu:

"Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin (“Horoz Lojisitk’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına

denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda

yer almaktadır."