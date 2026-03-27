Boşanma sonrası yeniden evlenmek isteyen kadınlar için geçerli olan bekleme süresi yeniden gündemde. Hukuki dayanağı ve istisnaları merak edilen bu uygulama, Türk Medeni Kanunu kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanıyor. Peki, İddet müddeti ne anlama gelir, kaç gün sürer?

Son dönemde boşanma ve yeniden evlilik süreçlerine ilişkin araştırmalar artarken, “iddet müddeti” kavramı da sıkça gündeme geliyor. Özellikle kadınların yeniden evlenme sürecinde karşılaştığı bu süreye ilişkin detaylar ve hukuki çerçeve merak ediliyor.

İDDET MÜDDETİ NE ANLAMA GELİR?

İddet müddeti, boşanan bir kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken yasal süreyi ifade eder. Türk hukuk sisteminde bu uygulama, doğabilecek bir çocuğun soy bağının doğru şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Boşanmanın ardından kısa süre içinde gerçekleşebilecek bir gebelik durumunda çocuğun babasının kim olduğuna dair karışıklık yaşanmaması için bu süre önemli bir hukuki güvence olarak kabul edilir.

İddet müddeti, sadece bireysel bir bekleme süresi değil, aynı zamanda soybağı ve nüfus kayıtlarının sağlıklı tutulmasına yönelik bir uygulama olarak değerlendirilir.

İDDET MÜDDETİ KAÇ GÜN SÜRER?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre iddet müddeti 300 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar ve kadın bu süre dolmadan yeniden evlenemez. Ancak bu durum kesin bir evlenme engeli değildir; belirli şartlar sağlandığında sürenin kaldırılması mümkündür.

Eğer kadın hamile olmadığını resmi olarak ispat ederse aile mahkemesine başvurarak bu sürenin kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme, genellikle sağlık kuruluşundan alınan rapor doğrultusunda karar verir. Ayrıca boşanılan eş ile yeniden evlenmek istenmesi halinde de bu süre aranmaz. Erkekler için ise boşanma sonrası böyle bir bekleme süresi bulunmamaktadır.

