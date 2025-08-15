İDO Avşa seferleri iptal mi? 15-16 Ağustos İDO sefer iptalleri

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından birçok bölgede deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İDO tarafından yapılan açıklamayla beraber "Bostancı-Yenikapı-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı, Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Avşa ve Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı" hatlarında planlanan seferlerin akıbeti belli oldu.

İDO AVŞA SEFERLERİ İPTAL Mİ?

15-15 Ağustos 2025 tarihlerinde İDO'nun Avşa seferlerinin büyük bir bölümü iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle "Bostancı-Yenikapı-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı, Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Avşa ve Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı seferleri durduruldu.

15-16 Ağustos'ta iptal edilen Avşa seferleri ve saatleri;

Bostancı-Yenikapı-Avşa 16.08.2025 08:00

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 16.08.2025 08:30

Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 09:00

Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa 16.08.2025 09:00

Bostancı-Yenikapı-Avşa 16.08.2025 09:30

Avşa-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 13:00

Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 15:00

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 17:00

Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa 16.08.2025 17:45

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 18:00

15-16 AĞUSTOS İDO SEFER İPTALLERİ 15-16 Ağustos'ta birçok seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edileceği belirtildi. İDO'nun resmi sayfasında yer alan bilgilere göre 15-14 Ağustos İDO sefer iptalleri şu şekildedir;