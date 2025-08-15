İDO Avşa seferleri iptal mi? 15-16 Ağustos İDO sefer iptalleri
15-16 Ağustos'ta İDO Avşa seferleri iptal mi? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda seferlerin iptal edileceği duyuruldu.
Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından birçok bölgede deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
İDO tarafından yapılan açıklamayla beraber "Bostancı-Yenikapı-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı, Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Avşa ve Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı" hatlarında planlanan seferlerin akıbeti belli oldu.
İDO AVŞA SEFERLERİ İPTAL Mİ?
15-15 Ağustos 2025 tarihlerinde İDO'nun Avşa seferlerinin büyük bir bölümü iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle "Bostancı-Yenikapı-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı, Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa, Bostancı-Yenikapı-Avşa ve Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı seferleri durduruldu.
15-16 AĞUSTOS İDO SEFER İPTALLERİ
15-16 Ağustos'ta birçok seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edileceği belirtildi. İDO'nun resmi sayfasında yer alan bilgilere göre 15-14 Ağustos İDO sefer iptalleri şu şekildedir;
- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.08.2025 19:00
- Bostancı-Yenikapı-Avşa 16.08.2025 08:00
- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 16.08.2025 08:30
- Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 16.08.2025 08:30
- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 16.08.2025 09:00
- Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 09:00
- Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa 16.08.2025 09:00
- Bostancı-Yenikapı-Avşa 16.08.2025 09:30
- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 16.08.2025 13:00
- Avşa-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 13:00
- Avşa-Marmara-Avcılar-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 15:00
- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 16.08.2025 15:30
- Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 17:00
- Bostancı-Yenikapı-Avcılar-Marmara-Avşa 16.08.2025 17:45
- Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 16.08.2025 18:00
- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 16.08.2025 19:00
- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 16.08.2025 19:00
- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 17.08.2025 08:30
- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 17.08.2025 09:00
- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 17.08.2025 19:00