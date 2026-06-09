Apple, WWDC 2026 kapsamında iOS 27 güncellemesi resmen duyurdu. Yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken iOS 27’nin hangi iPhone modellerine geleceği de belli oldu.

Apple'ın bir sonraki büyük mobil işletim sistemi güncellemesi olan iOS 27 hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin son dönemde yapay zekâ teknolojilerine yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, yeni sürümün merkezinde yine Apple Intelligence platformu yer alıyor.

İOS 25 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ

DAHA AKILLI SİRİ

iOS 27 ile birlikte Siri'nin çok daha gelişmiş bir dijital asistana dönüşmesi bekleniyor. Apple'ın, büyük dil modelleriyle desteklenen yeni nesil Siri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar daha doğal konuşmalar gerçekleştirebilecek ve daha karmaşık komutlar verebilecek.

Siri ayrıca tek bir komutla, ekran üzerindeki içerikleri anlayabiliyor, kişisel veriler üzerinden yola çıkarak daha akıllı öneriler sunabiliyor.