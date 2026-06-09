iOS 27 güncellemesi tanıtıldı... Yeni özellikler neler, hangi iPhone’lara gelecek?
Apple, WWDC 2026 kapsamında iOS 27 güncellemesi resmen duyurdu. Yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken iOS 27’nin hangi iPhone modellerine geleceği de belli oldu.
Apple'ın bir sonraki büyük mobil işletim sistemi güncellemesi olan iOS 27 hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şirketin son dönemde yapay zekâ teknolojilerine yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, yeni sürümün merkezinde yine Apple Intelligence platformu yer alıyor.
İOS 25 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ
DAHA AKILLI SİRİ
iOS 27 ile birlikte Siri'nin çok daha gelişmiş bir dijital asistana dönüşmesi bekleniyor. Apple'ın, büyük dil modelleriyle desteklenen yeni nesil Siri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar daha doğal konuşmalar gerçekleştirebilecek ve daha karmaşık komutlar verebilecek.
Siri ayrıca tek bir komutla, ekran üzerindeki içerikleri anlayabiliyor, kişisel veriler üzerinden yola çıkarak daha akıllı öneriler sunabiliyor.
KAMERAYA YAPAY ZEKA DESTEĞİ
Ayrıca kameraya da “Siri modu” eklendi. Bu sayede nesneleri tanımlayarak geri bildirim yapabiliyor. Ayrıca “Fotoğraflar” uygulamasına da yeni yapay zeka özellikleri geldi. “Extend” özelliği ile fotoğrafların kadrajı genişletilebilecek. “Enhance” seçeneği görüntü kalitesini iyileştiriyor, renkleri ve ışık ayarlarını otomatik yapıyor.
EBEVEYN VE ÇOCUK DENETİMİ
Yeni ebeveyn kontrolleriyle ebeveynlere daha fazla kontrol imkanı sağlanıyor. Göz Atma İzni İsteme, Zaman Sınırlamaları, uygulama zamanlamaları ve geliştirilmiş İletişim Güvenliği araçları yer alıyor.
GOOGLE GEMİNİ TEMLLİ APPLE INTELLİGENCE
Apple Intelligence’ın temel mimarisi de yenilendi. Google ile geliştirilen Apple Foundation Models adlı yeni model, Google’ın Gemini teknolojisinden yararlanacak.
Metin özetleme, içerik oluşturma, bildirim yönetimi ve kişisel asistan özelliklerinin ötesinde daha karmaşık düşünme ve anlama gerektiren işlemlerde de çok daha yetenekli olacak. Apple, akıl yürütme, görüntüleri anlama, görsel üretme ve çok modlu işlem kabiliyeti sunabilecek.
iOS 27 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
iOS 27'nin ilk geliştirici beta sürümü yayınlandı. Genel beta sürümü ise Temmuz ayında kullanıma sunulacak. Tam sürüme geçilmeden önce güncelleme birkaç ay boyunca test edilecek. iOS'un yeni sürümünün 14 Eylül’de yayına çıkması bekleniyor.
HANGİ CİHAZLARA GELİYOR?
Apple, iOS 27’nin hangi modellere geleceğini de açıkladı.
iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ,iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 3. Nesil cihazlar iOS 27 güncellemesini alabilecek.