iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye'de nerede satılıyor? Sipariş alımları başlıyor

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonları Türkiye’de nerede satılıyor? diye merak ediliyor. 9 Eylül’de tanıtılan iPhone 17 serisi ve iPhone Air için sipariş alımları başladı. Peki iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Türkiye'de nerede satılıyor? iPhone 17 Pro ne kadar, iPhone 17 Pro MAX kaç TL, iPhone 17 Pro özellikleri neler? İşte teknoloji tutkunlarının yakın markaja aldığı yeni iphone modelleri ile ilgili son bilgiler...

PHONE 17 PRO MAX TÜRKİYE'DE NEREDE SATILIYOR?

iPhone 17 serisi ve iPhone Air, 19 Eylül’den itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Son açıklama MediaMarkt Türkiye'den geldi. Şirket, Apple'ın yeni iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modellerini 4000 lira değiş tokuş desteğiyle ön siparişe açtı. Ürünler, MediaMarkt mağazalarında ve şirketin internet sitesinde ise yarın satışa sunulacak.

PHONE 17 PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve iPhone 17 modelleri yarından itibaren mağazalarda satılacak. Ön sipariş alımları yapıldı, teslimatları ise aynı gün başlayacak.

YENİ IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple’ın resmi sitesine göre iPhone 17 serisi ve iPhone Air için belirlenen Türkiye başlangıç fiyatları şöyle:

iPhone 17: 77.999 TL (256 GB)

iPhone Air: 97.999 TL (256 GB)

iPhone 17 Pro: 107.999 TL (256 GB)

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL (256 GB)

İPHONE 17 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple’ın en güçlü modeli olan iPhone 17 Pro Max, yeni A19 Pro işlemcisiyle karşımıza çıkacak. 3 nm üretim teknolojisi sayesinde daha hızlı ve daha az enerji tüketen bu çip, oyun ve yoğun performans gerektiren uygulamalarda etkisini gösteriyor. Ayrıca cihazda özel soğutma sistemi bulunuyor. Bu sayede uzun süreli kullanımda cihazın ısınması minimuma inmiş oluyor. Kamera tarafında üçlü 48 MP sensör öne çıkıyor.

APPLE ŞARJ SORUNU ORTADAN KALKIYOR MU?

iPhone 17 Pro Max ile şarj sorunu ortadan kalkıyor. Kullanıcıların senelerdir en büyük sıkıntısı olan hızla biten şarj sorunu bu modeller sayesinde rafa kalkacak gibi görünüyor.Pil ömrü iPhone tarihindeki en uzun kullanım süresini vaat ediyor: 39 saate kadar video oynatma. 25W MagSafe hızlı şarj desteğiyle cihaz kısa sürede doluyor.