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İrfan Can Eğribayat'ın babası Adana Kabasakal Mezarlığı'nda bugün toprağa verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat&#039;ın babası Adana Kabasakal Mezarlığı&#039;nda bugün toprağa verilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babasının hayatını kaybetmesinin ardından sevenlerinden başsağlığı mesajı alırken babası mı öldü, neden araması yapılırken Fenerbahçe ekibinden de taziye mesajı geldi. İrfan Can Eğribayat'ın acı gününde sevenleri yanında olurken babasını kaybetmesiyle beraber destek mesajları geldi.

Fenerbahçe'de forma giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın acı gününde herkes yanında olurken babası Ökkeş Eğribayat'ın vefatının ardından cenazesinin ne zaman ve nerede olacağı araştırıldı. Başarılı futbolcuya sosyal medyadan birçok başsağlığı ve destek mesajları paylaşıldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN BABASI MI ÖLDÜ, NEDEN?

Fenerbahçe'nin kalecisi olan İrfan Can Eğribayat'ın babası hayatını kaybetti. Vefat nedenine dair bilgi paylaşılmazken futbolcuya Fenerbahçe kulübünden ve taraftarlardan başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Eğribayat'ın acı gününde yanında olmak amacıyla destek mesajları ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Fenerbahçe'nin taziye mesajı ise şöyle oldu:

"Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

İrfan Can Eğribayat'ın babası Adana Kabasakal Mezarlığı'nda yarın toprağa verilecek - 1. Resim

ÖKKEŞ EĞRİBAYAT'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALKACAK?

Eğribayat'ın üzücü haberinin ardından cenazesinde yanında olmak isteyenler için cenaze bilgileri paylaşıldı. Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İrfan Can Eğribayat'ın babası Adana Kabasakal Mezarlığı'nda bugün toprağa verilecek - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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