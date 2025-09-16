Işık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü ekonomist gözaltında!

Son dakika haberinin detayları merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ünlü ekonomist Işık Ökte'nin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. İnternette şu sıralar en çok aranan konulardan biri de Işık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? oldu. Peki Işık Ökte olayı ne, neden gözaltına alındı, işte ayrıntılar...

IŞIK ÖKTE KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Işık Ökte tanınmış bir ekonomisttir. Eğitimini Borsa Robert Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de Hamilton College'de ekonomi ve matematik okumuştur. Profesyonel kariyerine 1994 yılında Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı bölümünde başlamış, ardından New York Borsası'nda Broadway Trading şirketinde görev yapmış, 2010'da Finans Invest'te Başkan Yardımcısı olmuş ve sonrasında Halk Invest ve TEB Invest'te stratejist olarak çalışmıştır. Şu anda finansal danışman ve fon yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

IŞIK ÖKTE NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.