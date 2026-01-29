İstanbul genelinde planlı bakım ve arıza çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İSKİ tarafından paylaşılan güncel programla birlikte, 29 Ocak Anadolu ve Avrupa Yakası’nda etkilenecek bölgeler ile suların geliş saatleri araştırılmaya başladı.

İstanbul’da su kesintilerine ilişkin son duyurular vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, 29 Ocak Perşembe günü il genelinde bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri uygulanacak.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ!

İSKİ, İstanbul’da içme suyu altyapısında yapılacak bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Çalışmalar, su hatlarında meydana gelebilecek muhtemel arızaların önüne geçilmesi ve şebeke güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kesintilerin süresinin yapılan çalışmanın niteliğine göre değişebileceğini belirtiyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları, su ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlık yapmaları isteniyor. Güncel kesinti bilgileri ise İSKİ’nin resmi duyuru ve sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

İSKİ İstanbul su kesintisi! 29 Ocak İstanbulda sular ne zaman gelecek?

29 OCAK İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ataşehir su kesintisi: Barbaros Mahallesi, Başlama Tarihi: 29.01.2026 09:43:20, Tahmini Bitiş Tarihi: 29.01.2026 18:00

Eyüpsultan su kesintisi: Topçular Mahallesi, Başlama Tarihi: 27.01.2026 15:26:09, Tahmini Bitiş Tarihi: 29.01.2026 18:00

Kadiköy su kesintisi: Merdivenköy Mahallesi, Başlama Tarihi: 29.01.2026 10:22:06, Tahmini Bitiş Tarihi: 29.01.2026 16:00

Kağıthane su kesintisi: Seyrantepe, Yeşilce Mahalleleri, Başlama Tarihi: 29.01.2026 09:12:40, Tahmini Bitiş Tarihi: 29.01.2026 17:00

Sarıyer su kesintisi: Huzur Mahallesi, Başlama Tarihi: 29.01.2026 09:12:40, Tahmini Bitiş Tarihi: 29.01.2026 17:00

