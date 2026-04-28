İstanbul’un farklı ilçelerinde gün içerisinde yaşanan su kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde planlı çalışmalar sürerken, İstanbul'da su kesintisinin ne kadar süreceği merak ediliyor.

İstanbul’da 28 Nisan 2026 Salı günü birçok ilçede içme suyu hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle kesintiler meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre farklı çaplarda şebeke hatlarında oluşan sorunlar, gün boyunca ekiplerin müdahalesiyle giderilmeye çalışılıyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre kesintilerin büyük bölümünün gün içerisinde kademeli olarak sona ermesi planlanıyor. Yetkililer, vatandaşların güncel bilgilere İSKİ’nin resmi kanalları ve ALO 185 hattı üzerinden ulaşabileceğini hatırlatıyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ 28 NİSAN 2026

Arnavutköy su kesintisi:

Hastane Mahallesi - 11:29 - 17:30

Hadımköy Mahallesi - 11:29 - 17:30

Yassıören Mahallesi - 11:29 - 17:30

Beykoz su kesintisi:

Tokatköy Mahallesi - 10:31 - 15:00

Beylikdüzü su kesintisi:

Kavaklı Mahallesi - 10:26 - 13:00

Sahil Mahallesi - 10:26 - 13:00

Eyüpsultan su kesintisi:

Ağaçlı Mahallesi - 10:38 - 14:00

Üsküdar su kesintisi:

Kuzguncuk Mahallesi - 11:12 - 15:00

