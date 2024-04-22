İŞKUR hafta içi 17.00’a kadar hizmet veriyor

İŞKUR'dan hizmet almak isteyen vatandaşlar İŞKUR kaçta kapanıyor sorusunu yöneltiyor. Hafta içi hizmet veren İŞKUR 17.00 saatine kadar hizmet veriyor. Peki İŞKUR hangi günler açık? İŞKUR hangi hizmetleri veriyor? Konu ile ilgili detaylar şu şekilde...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), vatandaşların iş ve sosyal güvenlik konularında ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan önemli bir kamu kuruluşudur. Ancak, hafta sonları hizmet verip vermediği konusu sıklıkla merak edilmektedir. İŞKUR yetkililerinden alınan bilgilere göre, İŞKUR cumartesi günleri kapalıdır ve sadece hafta içi, yani Pazartesi'den Cuma'ya kadar hizmet vermektedir.

İŞKUR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi çalışma saatleri 08:30 ile 17:00 arasındadır. Ancak, İŞKUR personeli de öğle molası vermektedir. Öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasında olduğundan, bu saatlerde kuruma başvuru veya işlemlerinizi gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, İŞKUR'dan hizmet almak isteyen vatandaşların işlerini bu saatlere göre planlamaları önemlidir.

İŞKUR HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?

İŞKUR, geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. İşsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı, kısa çalışma ödeneği gibi sosyal yardımların yanı sıra, işgücü yetiştirme kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik programları gibi istihdamı destekleyici programlar da bulunmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler, İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret ederek online başvuru yapabilir veya ilgili birimlere başvurabilirler.

İŞKUR'un hafta sonları kapalı olması, vatandaşların işlerini planlarken dikkate almaları gereken bir detaydır. Hafta içi gündüz saatlerinde İŞKUR'a başvurarak işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirler.