Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda görev almak isteyen adaylar, Toplum Yararına Program (TYP) yerine uygulamaya alınan yeni adıyla İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İŞKUR üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurular, İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınırken, adayların herhangi bir kuruma şahsen gitmesine gerek bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında görevlendirilecek personel alım süreci sürerken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından birçok il için ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Alımlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleştiriliyor.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Temizlik görevlisi ilanları online görüntüleniyor

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapıyor. Ardından "Toplum Yararına Programlar / İUP Başvurusu" bölümünden TYP numarası, il ve program seçimi yapılarak başvuru işlemi tamamlanıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Kuruma kayıtlı olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

• 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

• Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).



İŞKUR TYP'YE ALIMLAR NASIL YAPILIR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.



• Noter kurası yöntemi,

• Liste yöntemi,

• Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

