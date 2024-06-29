İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, 1972 Kırklareli doğumlu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Zafer Koç atandı. Yeni atamayı görenlerin gündeminde ise Zafer Koç kimdir, kaç yaşında gibi sorular yer aldı. Hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.