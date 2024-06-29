İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, 1972 Kırklareli doğumlu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Zafer Koç atandı. Yeni atamayı görenlerin gündeminde ise Zafer Koç kimdir, kaç yaşında gibi sorular yer aldı. Hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımlanırken bir atama dikkatleri çekti. Vatandaşın merak ettikleri arasında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yer aldı.
İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ATANAN ZAFER KOÇ KİMDİR?
1972 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğan isim ilkokul ve ortaokul eğitimini Kırklareli'nde, lise eğitimini 1986 senesinde Adalet Bakanlığı'na bağlı Ankara Adalet Meslek Lisesi'nde tamamladı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun olurken 1994 yılında Ankara Hâkim adayı olarak göreve başlarken sırasıyla Gürpınar Cumhuriyet Savcısı, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı, Amasya Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevleri yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi